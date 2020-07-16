Пригожин возмутился тем, как бывшая жена «профукала» московскую недвижимость

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16 июля, четверг  |  Последнее обновление — 18:51  |  vz.ru
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»

Сторонников Шария физически унижают и избивают на Украине – да еще платят за это деньгиФото: кадр из видео
Массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток. В стране разгорается так называемое сафари, она же акция «Опусти вату» – иначе говоря, охота с целью избиения сторонников партии Анатолия Шария. Кто уже стал жертвой этих актов насилия, кто их организовал – и почему украинское государство фактически одобряет творящийся в стране произвол? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...

Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...

Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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              Пригожин возмутился тем, как бывшая жена «профукала» московскую недвижимость

                 16 июля 2020, 18:10
              Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
              Текст: Елизавета Булкина

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              Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на информацию о выселении его бывшей супруги и детей из квартиры в центре Москвы.

              Как стало известно, родственники продюсера задолжали компании «Бенефит» около 4 млн рублей по договору финансовой аренды. После судебного разбирательства Елену Пригожину и ее детей признали утратившими право проживать в квартире, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

              Помимо этого, экс-супруга Пригожина потеряла три квартиры и землю в Московской области. У продюсера и его бывшей жены двое детей – сын Дмитрий и дочь Даная.

              «Я много лет уговаривал Данаю, как и Дмитрия, не подписывать никаких бумаг. Вот, представьте себе, слава Богу, что я живой. А представьте себе, когда люди пишут наследство, детям, родственникам - вот, считайте, все, что я им оставил, по-мужски поступил. Много сегодня вы видели мужчин, которые, разводясь, оставляли все семье и уходили? Я ушел, оставил всю недвижимость, помогал как мог, делал все, что было в моих силах. Как можно было взять влупиться и поставить под удар собственных детей?» – заявил Пригожин в комментарии «Рен ТВ».

              Продюсер добавил, что не стал бы оформлять на них недвижимость, если бы знал, что они все «профукают».

              Свою нынешнюю семью, отметил продюсер, не собирается оставлять, он не побежит спасать бывшую жену, которая потеряла все. Пригожин пояснил, что Елена замужем за другим мужчиной, который теперь несет за нее ответственность.

              «Мне ни минуты не стыдно, к сожалению, именно так говорить. Я сделал все, что я должен был сделать. Я встал в шортах и ушел. Первый брак мой треснул по швам давно», – добавил он.

              Кроме того, Пригожин назвал ложью обвинения в свой адрес. По его словам, он до этого всеми силами помогал бывшей жене и дочери, которой до сих пор снимает квартиру.

              По мнению продюсера, «за ошибки в этой жизни надо платить». «Насильно мил не будешь. Я несу ответственность только за свои поступки, а они пусть несут ответственность за свои поступки. Вот и все. Я сделал со своей стороны максимально все, что я мог. Предельно максимально», – заявил он.

              Пригожин утверждает, что Елена связалась с мошенниками, которые угрожали и ему. Он добавил, что в этой ситуации должна разобраться полиция.

              Напомним, в конце мая продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. Тогда лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах.

              В ответ продюсер заявил, что его слова вырвали из контекста. Он также сообщил, что не просил у государства материальной помощи, но если все же получит ее, то направит деньги на благотворительность. 

              Певица Валерия также опровергла сообщения о том, что Пригожин обращался в ФНС за помощью в виде МРОТ. При этом она также заявила, что Шнуров якобы «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».


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