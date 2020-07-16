Пригожин возмутился тем, как бывшая жена «профукала» московскую недвижимость

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на информацию о выселении его бывшей супруги и детей из квартиры в центре Москвы.

Как стало известно, родственники продюсера задолжали компании «Бенефит» около 4 млн рублей по договору финансовой аренды. После судебного разбирательства Елену Пригожину и ее детей признали утратившими право проживать в квартире, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Помимо этого, экс-супруга Пригожина потеряла три квартиры и землю в Московской области. У продюсера и его бывшей жены двое детей – сын Дмитрий и дочь Даная.

«Я много лет уговаривал Данаю, как и Дмитрия, не подписывать никаких бумаг. Вот, представьте себе, слава Богу, что я живой. А представьте себе, когда люди пишут наследство, детям, родственникам - вот, считайте, все, что я им оставил, по-мужски поступил. Много сегодня вы видели мужчин, которые, разводясь, оставляли все семье и уходили? Я ушел, оставил всю недвижимость, помогал как мог, делал все, что было в моих силах. Как можно было взять влупиться и поставить под удар собственных детей?» – заявил Пригожин в комментарии «Рен ТВ».

Продюсер добавил, что не стал бы оформлять на них недвижимость, если бы знал, что они все «профукают».

Свою нынешнюю семью, отметил продюсер, не собирается оставлять, он не побежит спасать бывшую жену, которая потеряла все. Пригожин пояснил, что Елена замужем за другим мужчиной, который теперь несет за нее ответственность.

«Мне ни минуты не стыдно, к сожалению, именно так говорить. Я сделал все, что я должен был сделать. Я встал в шортах и ушел. Первый брак мой треснул по швам давно», – добавил он.

Кроме того, Пригожин назвал ложью обвинения в свой адрес. По его словам, он до этого всеми силами помогал бывшей жене и дочери, которой до сих пор снимает квартиру.

По мнению продюсера, «за ошибки в этой жизни надо платить». «Насильно мил не будешь. Я несу ответственность только за свои поступки, а они пусть несут ответственность за свои поступки. Вот и все. Я сделал со своей стороны максимально все, что я мог. Предельно максимально», – заявил он.

Пригожин утверждает, что Елена связалась с мошенниками, которые угрожали и ему. Он добавил, что в этой ситуации должна разобраться полиция.

Напомним, в конце мая продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. Тогда лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах.

В ответ продюсер заявил, что его слова вырвали из контекста. Он также сообщил, что не просил у государства материальной помощи, но если все же получит ее, то направит деньги на благотворительность.

Певица Валерия также опровергла сообщения о том, что Пригожин обращался в ФНС за помощью в виде МРОТ. При этом она также заявила, что Шнуров якобы «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».