Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии объявила о банкротстве

Корпорация California Resources, крупнейшая нефтекомпания штата, сообщила, что подала заявление о банкротстве, чтобы провести запланированную реструктуризацию долга, в основном связанного с отделением от Occidental Petroleum Corp.

Корпорация со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе оказалась в затруднительном положении из-за падения цен на нефть и подала заявление в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в суд Хьюстона, передает «Интерфакс».

Напомним, в конце июня компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации задолженности.

В конце мая о банкротстве объявила еще одна американская компания по добыче сланцевой нефти – Unit. А в начале апреля в США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти – Whiting Petroleum.

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