Госдеп решил «подружить» американцев и сербов за 500 тыс. долларов

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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку-2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Место белорусского Батьки может занять незнакомка

Кандидат в президенты Тихановская голосовала всего один раз в жизни – за ЛукашенкоФото: Наталия Федосенко/ТАСС
У лидера Белоруссии Александра Лукашенко остался последний реальный соперник на выборах. Точнее, соперница. После «удаления с поля» двух главных оппозиционных кандидатов, неожиданной альтернативой Батьке стала домохозяйка Светлана Тихановская. В политике она новичок и известна только как супруга популярного блогера. Какие факторы могут сыграть в пользу Тихановской и есть ли у нее шансы на победу? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...

Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...

Выйдет ли Украина из Минских соглашений

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они перестанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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              Госдеп решил «подружить» американцев и сербов за 500 тыс. долларов

              16 июля 2020, 08:30

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Госдеп США намерен выделить грант некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укрепить связи» между гражданами Сербии и США, а также будут содействовать вступлению балканской республики в Евросоюз, говорится в документах внешнеполитического ведомства.

              Как отмечается в описании гранта, Вашингтон «стремится к укреплению» сербско-американских отношений и ознакомлению общественности Сербии с культурой и ценностями США.

              «Также мы хотим оказать сербскому народу помощь путем содействия экономическому развитию, укрепления демократии, защиты прав человека, развития региональной стабильности и продвижения к вступлению в состав ЕС», – передает RT сообщение Госдепа.

              На реализацию программы будет выделено до 325 тыс. долларов. Претендовать на грант могут американские и сербские НКО, организации гражданского общества или государственные учреждения.

              Кроме того, в этот период посольство США в Белграде проводит конкурс проектов среди организаций в поддержку программы по изучению английского языка, бюджет которой составит 170 тыс.долларов. «Достижение прогресса на пути к вступлению в ЕС. Например, с помощью проектов, которые помогут сербским официальным лицам и госслужащим улучшить знание английского языка, что необходимо для ускорения процесса интеграции Сербии в ЕС», – обозначили тему проектов в посольстве.

              Напомним, сербские СМИ сообщили, что наемники одной из крупнейших в мире частных военных компаний (ЧВК) американской Blackwater принимали участие в протестах в Белграде, переросших в столкновения с полицией.

              Ранее также сообщалось, что госдепартамент США намерен нанять специалиста, который поможет правительству Армении бороться с коррупцией. Ему предстоит сотрудничать с министерством юстиции республики и способствовать продвижению реформ.


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