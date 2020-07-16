Зеленский предложил назначить главой Нацбанка Украины уроженца Тулы

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским, о назначении новым главой Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко, который в настоящее время возглавляет «Укргазбанк».

Депутаты должны утвердить предложенную президентом кандидатуру на пленарном заседании большинством голосом.

Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 года в Туле. В 1994 году он получил диплом экономиста Харьковского государственного экономического университета. После окончания института работал специалистом в Украинском кредитном банке, «Райффайзен Банк Авале», банке «Финансы и кредит», передает ТАСС.

В 2006 году Шевченко возглавил Государственное ипотечное учреждение кабмина Украины, а в 2009 году некоторое время работал штатным советником Юлии Тимошенко, занимавшей в то время пост премьер-министра.

В 2010 году вместе с партнерами, среди которых экс-министр финансов времен Януковича Юрий Колобов, он купил «Терра Банк», который к моменту его продажи в 2012 году занял 45-е место в рейтинге кредитно-финансовых организаций Украины.

До октября 2014 года банкир работал советником председателя государственного Сбербанка Украины.

С 2015 года по настоящее время Шевченко является главой правления государственного «Укргазбанка».

3 июля украинский парламент по предложению Зеленского уволил руководителя Национального банка Якова Смолия.

Смолий подал в отставку, заявив о «систематическом политическом давлении». Он был назначен главой НБУ еще при экс-президенте Петре Порошенко – в марте 2018 года, сменив на этом посту Валерию Гонтареву.

Смолий заявил, что на него оказывали давление с помощью проплаченных митингов у Центробанка.

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