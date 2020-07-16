Суд отменил решение по делу о хищении у «Новикомбанка» 7 млрд рублей

Московский городской суд отменил решение Тверского районного суда о продлении срока содержания под стражей гендиректору группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давиду Тетро, который обвиняется в хищении у «Новикомбанка» 7 млрд рублей, сообщили в суде.

«Суд частично удовлетворил жалобу адвокатов Тетро, отменил постановление Тверского районного суда и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом Мосгорсуд установил срок содержания под стражей Тетро до 29 июля включительно», – передает ТАСС сообщение суда.

По словам источника, близкого к следствию, Тетро заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал изобличающие показания на других фигурантов дела, в том числе руководителей кредитной организации, непосредственно участвовавших в хищении.

По версии обвинения, они выдавали «под откаты» заведомо невозвратные кредиты. Также Тетро сообщил следствию об иных преступлениях, совершенных в том числе участниками хищения денег у «Новикомбанка».

Адвокаты Тетро Руслан Соловьев и Александр Самухов отметили, что «данное решение, скорее всего, вынесено судьей в связи с отсутствием их доверителя при рассмотрении дела в суде первой инстанции, что является грубым нарушением его конституционных прав, в частности фундаментального права на защиту».

«Однако, мотивы принятия решения нам не известны, поскольку была оглашена лишь резолютивная часть судебного акта», – отметили защитники.

Напомним, в конце января Тверской суд Москвы арестовал генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давида Тетро, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что уголовное дело в отношении Тетро и его помощника Андрея Галочки было возбуждено по заявлению руководства Новикомбанка и службы безопасности Ростеха. Собеседник пояснил, что в 2012 году Новикомбанк выдал кредиты предприятиям, включенным в ОТК, которые не были возвращены.

По этим данным, ущерб составил 5,4 млрд рублей.

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