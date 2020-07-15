После отравления лебедя на Патриарших прудах организована проверка

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НОВОСТЬ ЧАСА:Сбербанк приобрел 80% «Союзмультфильма»
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Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком
Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном
России срочно нужен новый закон для защиты детей
Лукашенко лишает себя аргумента в спорах с Москвой
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Выйдет ли Украина из Минских соглашений
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они престанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...
Новая этика – технология тотальной невротизации людей
Игорь Караулов, поэт, публицист
Белым предложено каяться просто потому что они белые. И мужчины тоже должны покаяться якобы из-за врожденной мужской привилегии. Это пока ещё не про нас. Мы у себя наблюдаем лишь зарницы, и они публику скорее потешают, чем настораживают. Подробности...
Присоединение к России было прогрессом для Кавказа
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...
Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС
В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в миреПодробности...
Награждена обладательница самой большой груди Украины
Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер грудиПодробности...
Зоопарки мира открываются после снятия карантина
О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопаркаПодробности...
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