Москвичей предупредили о грозе

В Москве ожидаются дождь, гроза, сильный ветер, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье до 21 градуса тепла, ночью температура в столице опустится до 14 градусов, по области – до 15 градусов тепла.

В ночь на четверг возможен дождь на западе области. Порывы восточного и юго-восточного ветра в столичном регионе местами могут достигать 15–20 м/с, передает ТАСС.

Желтый уровень опасности из-за сильного дождя будет действовать в Москве с 09.00 мск до 21.00 мск среды и в Подмосковье с 09.00 мск среды до 09.00 мск четверга. Желтый уровень опасности из-за грозы и порывистого ветра сохранится до 21.00 мск среды.

Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.