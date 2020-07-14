США сообщили о взрыве японской ракеты в космосе

Взгляд
14 июля, вторник  |  Последнее обновление — 22:39  |  vz.ru
Разделы

Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

Уже к середине 20-х годов новоселье будут справлять по пять миллионов российских семей в годФото: Александр Рюмин/ТАСС
До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
Перейти а раздел…

Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Адвокаты Сафронова выбрали сомнительную линию защитыФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Советнику главы Роскосмоса журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Сам Сафронов утверждает, что полностью невиновен, аналогичные заявления делают и его адвокаты. В чем особенность линии защиты, которую используют адвокаты Сафронова – и действительно ли секретность используемых в деле материалов мешает качественной защите обвиняемого? Подробности...
Перейти а раздел…

Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США

Пожар полностью уничтожит один из крупнейших кораблей ВМС СШАФото: Zuma/ТАСС
Крупнейшую за десятилетия потерю понесли американские ВМС – пожаром практически уничтожен огромный универсальный десантный корабль. Это не первый подобный инцидент в ВМС США за последние годы – а значит, он является не случайностью, а тенденцией. И это очень плохая тенденция для американского военно-морского флота. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...

Сатанизм стал новым символом либеральных ценностей

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если бы какое-то время назад кто-нибудь предсказал, что в США будут открыто поклоняться сатане, его бы высмеяли как мрачного фантазера. Теперь поезд прогресса прибыл на очередную станцию, поклонение дьяволу на ступенях административных зданий можно наблюдать в YouTube. Подробности...

Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Главным врагом Лукашенко стал он сам

    Поляки выбрали русофобию

    Кого и почему осудили за госизмену

      Перейти а раздел…

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликовано новое видео взрыва на пути российского патруля в Сирии
              Минск анонсировал скорое возобновление транспортного сообщения с РоссиейБабарико обжалует отказ в регистрации кандидатом в президенты БелоруссииСтали известны предварительные результаты ЕГЭНавального вызвали на допрос по делу о клевете в отношении ветерана войны
              В Финляндии назвали условия открытия границы с РоссиейМИД Турции напомнил ЕС о превращенных в христианские храмы мечетяхПосол Украины вызван в МИД АрменииАдвокат семьи Захарова отреагировал на видео с предлагающим взятку Ефремовым
              В Армении на границе с Азербайджаном повредили трубы ГазпромаРябцева обвинила Яшина и его друга в сексуальном насилииНемецкий депутат написал письмо американским политикам на тему «Северного потока – 2»Лоза поддержал сестру Жанны Фриске, которая надела платье умершей певицы и спела ее песню

              Главная тема


              Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

              «хотим диалог»


              Польша захотела наладить отношения с Россией

              «наносит вред»


              В Тбилиси предложили Украине отправить Саакашвили в психбольницу

              неэффективность IQ


              Вассерман назвал свои неочевидные признаки умного человека

              Видео

              падение цен на нефть


              ОПЕК готовится принять опасное решение

              обвинение в госизмене


              Как работает гриф секретности в деле Сафронова

              Минские соглашения


              Украина подталкивает Донбасс к радикальным решениям

              собственное расследование


              Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

              Поп-идолы


              Святослав Шевченко: Медиастарцы как продукт времени и пиара

              Стихи об органах


              Алексей Алешковский: Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

              Недальний Восток


              Ирина Алкснис: Хабаровское дело – привет из 90-х

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?

              США сообщили о взрыве японской ракеты в космосе

              14 июля 2020, 21:19

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              На орбите произошел взрыв японской ракеты-носителя H-2A, запущенной в космос в 2018 году, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

              «Отслеживается 53 ассоциированных фрагмента, нет признаков столкновения», – цитирует сообщение американских военных РИА «Новости».

              Отмечается, что в результате ЧП образовались 53 обломка, взорвалась только часть ракеты. Инцидент произошел в воскресенье.

              Ракета была запущена в октябре 2018 года, она вывела на орбиту несколько японских спутников и аппаратов других стран. Предполагается, что взорвалась верхняя ступень ракеты. Она находится на орбите высотой в 592-614 километров.

              10 мая ВВС США заявили о взрыве бака российского разгонного блока «Фрегат» в космосе. Роскосмос подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях


               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............