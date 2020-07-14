США сообщили о взрыве японской ракеты в космосе

На орбите произошел взрыв японской ракеты-носителя H-2A, запущенной в космос в 2018 году, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

«Отслеживается 53 ассоциированных фрагмента, нет признаков столкновения», – цитирует сообщение американских военных РИА «Новости».

Отмечается, что в результате ЧП образовались 53 обломка, взорвалась только часть ракеты. Инцидент произошел в воскресенье.

Ракета была запущена в октябре 2018 года, она вывела на орбиту несколько японских спутников и аппаратов других стран. Предполагается, что взорвалась верхняя ступень ракеты. Она находится на орбите высотой в 592-614 километров.

10 мая ВВС США заявили о взрыве бака российского разгонного блока «Фрегат» в космосе. Роскосмос подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите.