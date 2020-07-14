В Тульской области решили открыть 32 новых «Точки роста»

В школах Тульской области, находящихся в сельской местности и в малых городах, в сентябре 2020 года в рамках нацпроекта откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста».

В этом году в Тульской области будут созданы 32 таких центра, сообщается на сайте правительства региона. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 36 млн рублей. Центры откроют в рамках национального проекта «Образование».

Сейчас в школах проводятся ремонтные работы, закупается необходимое оборудование. Предполагается, что в сентябре «Точки роста» начнут свою работу. При этом возможность посещать кружки и секции в таких центрах смогут не только ученики той школы, на базе которых они создаются, но и из близлежащих учреждений образования.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, в первой половине дня в этих центрах на новом учебном оборудовании школьники будут изучать технологию, информатику, ОБЖ. После уроков дети могут посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также учиться играть в шахматы, вести медиапроекты.

Каждый центр оснащается интерактивным оборудованием, 3D-принтером, шлемом виртуальной реальности, квадрокоптером, фотоаппаратом, видеокамерой, тренажером-манекеном для отработки сердечно-легочной реанимации.

Алевтина Шевелева напомнила, что в 2019 году в Тульской области создано 34 «Точки роста». В этом году откроются еще 32 центра. До 2024 года в рамках нацпроекта «Образование» в регионе планируется создать еще 13 «Точек роста».