Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса во Франции

Признаки возвращения коронавируса наблюдаются во Франции, но страна подготовилась к возможной второй волне эпидемии, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

«Есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова. Но мы будем готовы к этому. Во Франции есть запасы масок, респираторов и лекарств. Мы многому научились в период пандемии», – передает ТАСС слова французского лидера.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус описал четыре сценария, по которым распространение коронавируса происходит в разных государствах.

Напомним, в ВОЗ раскритиковали отношение многих стран к борьбе с коронавирусом. При этом ВОЗ заявила о «хорошем пути» России по борьбе с коронавирусом.

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