Диетолог рассказала о безвредном для фигуры способе есть фастфуд

Если употреблять фастфуд не более двух раз в неделю в утреннее время, а в остальные приемы пищи добавлять больше овощей, фруктов и другие полезные продукты, то он минимально отразится на весе и здоровье человека в целом, заявила газете ВЗГЛЯД член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова.

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что фастфуд лучше употреблять в первой половине дня. Только в таком случае он никак не отразится на фигуре. Также она подчеркнула, что эта рекомендация в основном касается молодых людей, ведущих активный образ жизни.

«Понятное дело, что чем меньше человек употребляет фастфуд, тем лучше, поскольку это касается не только набора веса, но и питательной ценности данных продуктов. При том, что такая еда содержит большое количество калорий, она бедна на витамины и минералы. То есть человек не получает тех компонентов, которые так важны для здоровья», – говорит Круглова.

Врач отмечает, что в общей сложности без вреда для организма фастфуд можно есть 1-2 раза в неделю, но тогда нужно понимать, что в остальные приемы пищи должны использоваться фрукты и овощи, больше растительного белка, цельнозерновые продукты. Также всегда нужно помнить про водный баланс – пить больше чистой питьевой воды.

«Да, все-таки если это первая половина дня, то есть вероятность, что та энергия и калории, которые человек получит с фастфудом, будут израсходованы. В вечернее же время такой прием пищи будет способствовать набору веса. Конечно, если вредная пища была съедена вечером, то затем нужно, например, в спортивном зале, получить очень большую нагрузку. Причина этого в том, что во второй половине дня обменные процессы замедляются», – рассказывает Круглова.

В любом случае в организме человека есть основной обмен – это то количество энергии, которое необходимо для поддержания энергии для жизнедеятельности (для каждого он индивидуален), который в течение дня в любом случае израсходуется, продолжает диетолог. Именно поэтому молодым людям многое может «сойти с рук» и не отразиться на фигуре, при условии, что нет злоупотребления.

В конце декабря прошлого года в Роспотребнадзоре сообщили, что около 78% российских школьников регулярно употребляют Фастфуд и газировку.