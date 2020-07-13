Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

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13 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

Купить пистолет за рубежом и легализовать его в России еще не так давно было решаемой задачейФото: REUTERS/Michaela Rehle
На руках у тысяч наших сограждан – знаменитостей, чиновников, бизнесменов – находится оружие, которое не выдавалось им законным путем в России. Они получили его в соседних странах, порою крайне загадочным путем, и только в самое последнее время был поставлен нормативный заслон этому сомнительному механизму. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД расследовал историю, масштабы и перспективы этого явления. Подробности...
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Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский

Победа Анджея Дуды своего рода сюрприз: еще два-три месяца назад соцопросы сулили ему поражениеФото: ZUMA/ТАСС
Президентом Польши останется Анджей Дуда: итоги выборов еще не подведены, но экзитполы отдают ему победу с минимальным отрывом от конкурента. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля − национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть. Парадоксально, но это нам только на руку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

Алексей Алешковский, сценарист
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина». Подробности...

Медиастарцы как продукт времени и пиара

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В новой реальности наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев. Подробности...

Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...
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              Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

              13 июля 2020, 14:00

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что считает плохо организованной работу руководства Хабаровского края.

              «Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть на это все основания», – передает РИА «Новости» слова Трутнева.

              Вице-премьер отметил, что когда он начинал работу на Дальнем Востоке, Хабаровский край был на 18-м месте в России по инвестиционному климату, а сейчас – на 63-м. Он добавил, что к нему поступает очень много обращений от инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, невыполнением обязательств по контрактам.

              «Я с ними разбираюсь. Вообще для меня это каждый раз такой сигнал, потому что я считаю, что так администрации работать не могут. В Хабаровском крае, к сожалению, это довольно часто», – рассказал Трутнев.

              Он добавил, что Хабаровский край привлекает недостаточно инвестиций. «За те годы, что я отвечаю за развитие Дальнего Востока, в регион пришло 1,2 трлн рублей частных инвестиций.... Для огромного, развитого индустриально, научного Хабаровского края 20 млрд из 1,2 трлн – это ненормально», – сказал Трутнев.

              Он отметил, что для Хабаровского края это «ничтожно мало». «Я уверен в том, что работать можно и нужно лучше», – добавил вице-премьер.

              По его словам, СК вскрыл новые факты из прошлого арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, так как после избрания на эту должность внимание к чиновнику выросло.

              «Когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует. Любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста, установленного законодательством, имеет право быть избранным. <...> Но уже, извините, когда его избрали, очевидно возникает целый ряд проверок, возникает интерес. <...> Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всюду», – сказал полпред.

              Напомним, вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в понедельник работает в Хабаровске.


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