Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что считает плохо организованной работу руководства Хабаровского края.

«Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть на это все основания», – передает РИА «Новости» слова Трутнева.

Вице-премьер отметил, что когда он начинал работу на Дальнем Востоке, Хабаровский край был на 18-м месте в России по инвестиционному климату, а сейчас – на 63-м. Он добавил, что к нему поступает очень много обращений от инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, невыполнением обязательств по контрактам.

«Я с ними разбираюсь. Вообще для меня это каждый раз такой сигнал, потому что я считаю, что так администрации работать не могут. В Хабаровском крае, к сожалению, это довольно часто», – рассказал Трутнев.

Он добавил, что Хабаровский край привлекает недостаточно инвестиций. «За те годы, что я отвечаю за развитие Дальнего Востока, в регион пришло 1,2 трлн рублей частных инвестиций.... Для огромного, развитого индустриально, научного Хабаровского края 20 млрд из 1,2 трлн – это ненормально», – сказал Трутнев.

Он отметил, что для Хабаровского края это «ничтожно мало». «Я уверен в том, что работать можно и нужно лучше», – добавил вице-премьер.

По его словам, СК вскрыл новые факты из прошлого арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, так как после избрания на эту должность внимание к чиновнику выросло.

«Когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует. Любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста, установленного законодательством, имеет право быть избранным. <...> Но уже, извините, когда его избрали, очевидно возникает целый ряд проверок, возникает интерес. <...> Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всюду», – сказал полпред.

Напомним, вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в понедельник работает в Хабаровске.