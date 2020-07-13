В США указали на несерьезный подход к Китаю по теме разоружения

Администрация президента США Дональда Трампа несерьезно подходит к Китаю по теме ядерного разоружения, делая насмешливые заявления, заявил экс-замгоссекретаря США и нынешний глава Ассоциации по контролю над вооружениями Томас Кантримен.

«Контроль над ядерными вооружениями – это серьезная работа. Это не должно быть предметом насмешливых заявлений, которые либо предназначены для внутриполитического эффекта, либо, как представляется, предназначены для того, чтобы каким-то образом смутить другое государство и заставить его изменить свою позицию», – заявил Кантримен РИА «Новости».

Он отметил, что Китай всегда был готов участвовать в дискуссиях о контроле над ядерными вооружениями в формате пяти постоянных членов СБ ООН, но не видит причин вступать в трехсторонний формат с США и Россией.

«Похоже, что никто в госдепартаменте не читал китайского заявления, прежде чем выпустить свое заявление... Никто в администрации Трампа не готов обсуждать возможность сокращения арсенала США до размеров китайского арсенала», – добавил эксперт.

Ранее Китай обвинил Вашингтон в угрозе развязывания ядерной войны и предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем. По его словам, в международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания этих стран.