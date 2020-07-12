Памятные медали «#МыВместе» вручили на форуме «Таврида»

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 11 июля прошло вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с участниками форума и вручил медали активистам социальных акций. Он отметил успешность проектов движения #МыВместе, созданных и реализованных в период самоизоляции молодыми творцами. Среди них «Таврида – детям», «Таврида помогает», «Таврида на удаленке», «Жить» и многие другие. Добровольцы в течение нескольких месяцев организовывали творческие мероприятия, проводили онлайн-мастер-классы для детей, поздравляли ветеранов с Днем Победы концертами и граффити-открытками во дворах, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Сергей Кириенко предложил участникам форума подумать, как проект «#МыВместе» может развиваться в будущем.

«Каким он должен стать с точки зрения молодых деятелей культуры? Что должно остаться, а что – перейти в офлайн? Какая помощь и поддержка для этого нужна? И «Росмолодежь», и все мы вместе для этого готовы и гранты выделить, и организационную поддержку оказать», – отметил он.

Кириенко также отметил высокую социальную значимость и успешность мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, и заявил, что форматы поздравления ветеранов, которые появились в условиях карантина, должны сохраниться.

Он отдельно поблагодарил активистов движения за акции, направленные на работу с детьми.

Например, «Таврида – детям» – шикарный проект. ВЫ помогли огромному количеству ребят – тем, которые оказались ограничены дома, и особенно важно это было для ребят в детских домах, в социальных приютах. Давайте вместе подумаем, как сохранить эту совместную работу», – добавил Кириенко.

Он также рассказал о старте Национального чемпионата творческих компетенций Artmasters – конкурса среди молодых специалистов креативных индустрий.

«Это большое количество людей, которые составляют команду, создающую творческий продукт, но их несправедливо не видят, не оценивают их мастерство. Поэтому и появился такой интересный проект», – резюмировал он.

В конкурсе могут принять участие звукорежиссеры, художники по свету, гейм-дизайнеры, клипмейкеры и другие молодые специалисты креативных индустрий, занятые в театре, кино и медиа.

Встреча состоялась в рамках мотивационной сессии первой антишколы форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», где лучшие резиденты арт-кластера «Таврида» и активисты общероссийского движения «#МыВместе» рассказали о своих творческих достижениях в период самоизоляции и поделились планами на будущее.

Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Напомним, #МыВместе – акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса, инициаторами которой выступили Общероссийский народный фронт, движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров. В центр по координации волонтерской деятельности может обратиться каждый неравнодушный человек, готовый оказывать поддержку пожилым людям, маломобильным гражданам и медработникам на добровольной основе.

Позднее президент России Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе».