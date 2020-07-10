В Кремле высказались об «отмене» дня тишины перед единым днем голосования

В Кремле не ведутся какие-либо обсуждения на тему якобы отмены дня тишины перед единым днем голосования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле возможность отмены дня тишины перед сентябрьскими выборами и запрета на публикацию exit-poll до закрытия участков, заявил, что «какого-либо обсуждения ... не ведется», передает РИА «Новости».

«Отсутствие дня тишины на этот раз было обусловлено отсутствием конкурентного характера этого голосования (по поправкам в Конституцию). А когда мы говорим о всеобщем дне голосования, это конкурентное голосование, поэтому, насколько мне известно, никаких обсуждений не ведется», – указал он.

Напомним, единый день голосования пройдет 13 сентября 2020 года.

Согласно российскому законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до выборов и прекращается в 00.00 часов по местному времени за сутки до голосования.

За сутки до начала голосования наступает так называемый день тишины, когда запрещена какая-либо агитация. Исключение составляют только ранее размещенные агитационные плакаты, которые должны быть не ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков.

Напомним, за поправки в Конституцию проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.