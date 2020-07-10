В пятницу синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 14 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 21 градуса. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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