Американские СМИ назвали Путина надеждой демократии

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 16:15  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
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Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Подробности...
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      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
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          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

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              Американские СМИ назвали Путина надеждой демократии

                 9 июня 2020, 15:36
              Фото: Алексей Никольский/ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Благодаря агрессивной политике Запада и санкциям суверенитет России укрепился, страна подготовлена к трудностям, а президент Владимир Путин даже в самой сложной ситуации избегает искушения отказаться от демократических механизмов, пишет американский портал Fort Russ News.

              Автор статьи Артур Эванс замечает, что читателям «наверняка не понравится» то, что они услышат. «Но что, если я вам скажу, что Путин – один из самых последовательных сторонников демократии во всем современном мире. Что скажете, правда или вранье?» – приводит «ИноСМИ» текст статьи.

              Он отмечает, что этот вывод стал очевидным, только когда перед миром встала невидимая угроза вируса, который одновременно подчеркнул и в то же время усугубил все недостатки мира: «от дисфункции систем глобального управления до хронических диспропорций экономического развития, ширящейся информационной анархии, неявного социального неравенства и расовой, этнической и религиозной напряженности».

              «Путинская Россия оказалась на удивление организованной и устойчивой. Кроме того, на этот раз она смогла обойтись без полчищ монгольских всадников, «генерала Мороза», Сталина или его Гулага. Благодаря своей готовности к кризису, Кремль достиг впечатляющих показателей эффективности и даже оказал широкомасштабную гуманитарную помощь другим пострадавшим странам – от Италии до Соединенных Штатов. Вопрос, что же помогло России?» – пишет Эванс.

              Он выразил мнение, что Россию могли «приучить» к постоянному кризису и «натренировать» российскую демократию, «вынуждая ее вырабатывать упреждающий иммунитет к угрозам, с которыми сами мы столкнулись лишь недавно: например, ложь и политические манипуляции, угрозы безопасности, экономические беспорядки и неуправляемые катаклизмы».

              «Эти «четыре всадника» вписываются в круг проблем, с которыми российская система управления и лично Владимир Путин сталкиваются годами. Но даже в этих обстоятельствах Кремль упорно придерживается демократического общественного порядка, избегая искуса скатиться в тоталитаризм 20-го века. Все эти годы мы считали московский режим чересчур жестоким и авторитарным; теперь же стало ясно, что мы жили в совершенно разных реальностях и сравнивать можем лишь понятия одного поля», – пишет автор.

              Автор отмечает, что уже много лет Россия в политике и СМИ «держит глухую оборону».

              «Западные СМИ, механизмы мягкой силы, отдельные политики и государственные чиновники привыкли относиться к России как к удобному инструменту для повышения собственного рейтинга и увеличения своих доходов. Вольно или невольно, Россия давно играет роль врага. В эпоху липовых новостей это стало очевидным даже для тугодумов. Наивно полагать, что Москва этого не замечает или не предпринимает контрмер. Вот причина, почему Кремль стремится к суверенному информационному пространству и уделяет повышенное внимание социальным сетям и контрпропаганде в государственных СМИ, жестко контролирует оппозиционные структуры и их финансирование из-за рубежа и старается не допускать вмешательства во внутренние дела государства, а порой даже настаивает на отживших свое нормах международного права», – заявил Эванс.

              Он добавил, что США, столкнувшись с аналогичными новыми угрозами в информационном пространстве, выдвинули «идеи еще более экстремальные, учитывая недавние попытки Дональда Трампа подавить платформы соцсетей, критикующие его политику».

              «Политика США и НАТО, направленная на стратегическое окружение России, дестабилизацию российской геополитической обстановки (включая республики бывшего Советского Союза) и поддержку, тайную или явную, любых антироссийских сил, вынудила Путина разработать соответствующие политические меры – вплоть до укрепления армии и сил безопасности, которые доказали свою успешность как в борьбе с международным терроризмом, так и в «разумном» контроле над стихийными протестами внутри страны. Как бы то ни было, Россия не видела ничего похожего ни на движение желтых жилетов во Франции, ни на недавние протесты, прокатившиеся по всей Америке», – заметил автор статьи.

              Он также отметил, что экономические неурядицы из-за коронавируса нанесли серьезный ущерб всем странам мира и мировой экономике. И Россия подготовилась к этому «гораздо лучше многих других».

              «Все потому, что часть проблем, с которыми мы только столкнулись, Россия уже преодолела из-за экономических санкций – они действуют с 2014 года – и их экономического вреда. Как раз тогда Владимир Путин взял долгосрочный курс на экономическую независимость России – насколько это было выполнимо практически – от импортных продуктов питания, сырья и компонентов. Правительство усилило экономическое регулирование и перешло на более социально ориентированную политику, чтобы решить наиболее насущные проблемы, обрушившиеся на простых граждан из-за санкций», – пишет Эванс.

              Он заявил, что это не чудо – то, как с Россией обошлись западные страны, научило российские власти «жить в состоянии постоянного катаклизма».

              «Он (Путин) нащупал инструменты для управления хаосом – а это топливо наших дней – в целом сохраняя демократические принципы общественной жизни. За последние 30 лет такого не переживала ни одна западная страна. Более того, нет никаких сомнений в том, что именно усиливающееся давление на Россию подтолкнуло ее к конституционной реформе – Путин объявил ее незадолго до пика пандемии коронавируса, и вскоре она начнется, как только ситуация разрешится. Путин назвал 1 июля «вполне подходящим» днем для всенародного голосования по конституционным поправкам – и это смелое начало процесса преобразований, вопреки всем трудностям текущего момента», – подытожил автор статьи.


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