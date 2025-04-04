Суд разрешил КТК продолжить работу причалов

Суд разрешил работу причалов КТК в Новороссийске, назначив штраф 200 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Приморский районный суд Новороссийска рассмотрел административное дело против Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и наложил штраф в 200 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Суд решил не приостанавливать работу выносных причальных устройств (ВПУ) морского терминала, что стало важным итогом разбирательства. В ходе проверки Ространснадзора были выявлены некоторые нарушения, которые КТК обязано устранить до конца июня.

Пресс-служба КТК подтвердила решение суда и подчеркнула, что компания привлечена к административной ответственности и должна выплатить штраф. Нарушения касались перевалки нефти через выносные причальные устройства, и предприятию предстоит исправить их в установленный срок. О процессе устранения нарушений и дальнейшем функционировании ВПУ будет сообщено дополнительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два причальных устройства на терминале в Новороссийске после проверки Ространснадзора. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, временный вывод из эксплуатации причалов КТК под Новороссийском вызван гигантским ущербом, нанесенным украинскими дронами.