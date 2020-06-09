Снимки из космоса помогли предположить сроки возникновения коронавируса в Ухане

Взгляд
9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
Разделы

«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
Перейти а раздел…

Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Москва отменила режим самоизоляции именно сейчас

Высыпавшая на улицу столичная молодежь, похоже, не собирается соблюдать «режим самосохранения»Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В первый же жаркий день лета мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден, и мировой опыт говорит о риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина. Вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Зачем люди сбиваются в стаи

Герман Садулаев, писатель, публицист
В большинстве своем люди стремятся из деревни в город неосознанно. Просто потому, что чувствуют тревогу, страх, неуверенность. А телевидение и интернет-новости постоянно подогревают, накачивают «тревожность». И включается древний рефлекс. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Какой протекционизм нужен России

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В кризис приверженцы экономического протекционизма обычно празднуют победу над апологетами открытой экономики. Общество потребления требует открытости границ и беспрепятственной торговли. Но когда денег становится мало, покупать приходится то, что дают. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Революция в США отменяется

    Экологическая катастрофа в Норильске: главное

    Крупнейшие штрафы за разливы топлива

      Перейти а раздел…

      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
      Подробности...

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?
          • Решение правильное

          • Решение поспешное

          • Решение запоздалое

          Как вы оцениваете экологическую ситуацию в месте своего проживания?
          • Отличная

          • Хорошая

          • Удовлетворительная

          • Плохая

          • Ужасная

          Какой способ голосования на выборах вам нравится больше?
          • Традиционный на избирательном участке

          • Онлайн-голосование через интернет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Ефремова после пьяного ДТП отпустили под подписку о невыезде
              Умер пострадавший в ДТП с участием Ефремова водительВ ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в миреЭрдоган велел Греции «знать свое место»Путин дал поручение о доставке рыбы Северным морским путем
              На Ефремова после пьяного ДТП завели уголовное делоГрузия заявила о готовности производить штурмовики Су-25В США придумали новые санкции против России, Китая и ИранаБывшая жена Джигарханяна рассказала о его состоянии
              Актера Ефремова в соцсетях пожалели и прокляли после ДТПРоссийским силовикам предложили новую крупнокалиберную снайперскую винтовкуСША задумались о переименовании военных баз, названных в честь конфедератовКононенко восхитился показом протестов в США под песню из фильма «Брат-2» на Первом канале

              Главная тема


              Почему Москва отменила режим самоизоляции именно сейчас

              пьяное вождение


              Стала известна первая реакция Ефремова после ДТП в центре Москвы (видео)

              комплекс «Бук»


              В Нидерландах заявили о поражении MH17 ракетой 9М38М1

              «за салютик»


              Ивлеева села за руль после «глотка» шампанского

              Видео

              Старый свет


              Выборы в США разделили Европу на два лагеря

              символ благополучия


              Коронавирус разбил витрины американской мечты

              высылка дипломатов


              Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

              древняя вражда


              В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

              древний рефлекс


              Герман Садулаев: Зачем люди сбиваются в стаи

              Импортозамещение


              Глеб Простаков: Какой протекционизм нужен России

              народная экспертиза


              Дмитрий Грунюшкин: Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?

              Снимки из космоса помогли предположить сроки возникновения коронавируса в Ухане

              9 июня 2020, 09:15

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане, а также тенденции поиска в интернете показывают, что COVID-19, возможно, начал распространяться в Китае еще в августе 2019 года.

              Специалисты из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США проанализировали спутниковые снимки парковок крупных больниц в Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020-го, а также тенденции поиска в интернете.

              В ходе исследования ученые обнаружили «резкое увеличение» транспорта на больничных парковках, начиная с августа 2019 года. Самое большое число автомобилей было зафиксировано в декабре 2019 года.

              Также анализ показал всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами «кашель» и «диарея» примерно за три недели до появления подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года.

              «Эти данные на самом деле особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание-диарею (...) и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19», передает «Интерфакс» слова главного инновационного директора Бостонской детской больницы Джона Браунштейна.

              «Хотя мы не можем подтвердить, был ли увеличенный объем (транспорта) непосредственно связан с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что появление (коронавируса) произошло до идентификации на рынке морепродуктов «Хуанань», – сказал Браунштейн.

              Напомним, в мае в публикации журнала Current Biology отмечалось, что изучив геномы вирусов летучих мышей, биологи обнаружили в них элементы, характерные для коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............