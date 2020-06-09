Снимки из космоса помогли предположить сроки возникновения коронавируса в Ухане

Спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане, а также тенденции поиска в интернете показывают, что COVID-19, возможно, начал распространяться в Китае еще в августе 2019 года.

Специалисты из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США проанализировали спутниковые снимки парковок крупных больниц в Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020-го, а также тенденции поиска в интернете.

В ходе исследования ученые обнаружили «резкое увеличение» транспорта на больничных парковках, начиная с августа 2019 года. Самое большое число автомобилей было зафиксировано в декабре 2019 года.

Также анализ показал всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами «кашель» и «диарея» примерно за три недели до появления подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года.

«Эти данные на самом деле особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание-диарею (...) и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19», – передает «Интерфакс» слова главного инновационного директора Бостонской детской больницы Джона Браунштейна.

«Хотя мы не можем подтвердить, был ли увеличенный объем (транспорта) непосредственно связан с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что появление (коронавируса) произошло до идентификации на рынке морепродуктов «Хуанань», – сказал Браунштейн.

Напомним, в мае в публикации журнала Current Biology отмечалось, что изучив геномы вирусов летучих мышей, биологи обнаружили в них элементы, характерные для коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД