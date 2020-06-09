В Москве ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 26 до 28 градусов тепла, ночью температура опустится до 16 градусов.

В Подмосковье воздух также прогреется до 28 градусов тепла, ночью в области похолодает до 13 градусов, передает ТАСС.

Ожидаемая скорость юго-восточного ветра в Московском регионе 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит в регионе 751 мм ртутного столба.