ФСБ задержала членов группировки за сбыт 34,7 кг кокаина

Сотрудники управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России задержали трех участников преступной группы в Москве, которые приобрели и пытались сбыть почти 35 кг кокаина, сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе оперативных мероприятий были установлены и задержаны лица, причастные к приобретению и сбыту 34,7 кг кокаина на территории Московского региона. Им предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»), которая предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – передает ТАСС сообщение правоохранительных органов.

18 мая в Зеленодольском районе Татарстана задержали мирового судью, который, по данным СМИ, перевозил в автомобиле крупную партию наркотиков.