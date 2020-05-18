Мирового судью в Татарстане заподозрили в торговле наркотиками

В Зеленодольском районе Татарстана задержали мирового судью, который, по данным СМИ, перевозил в автомобиле крупную партию наркотиков.

Как пишет «Комсомольская правда», полицейские узнали о готовящейся сделке – планировалась продажа крупной партии наркотиков в Зеленодольском районе Татарстана. Подозреваемых выследили и решили задержать вместе с покупателями – после того, как вещества заберут из тайника.

Забирать наркотики приехали двое мужчин. Они вышли из автомобиля, скрылись в лесополосе, а когда вернулись, бросили что-то на заднее сиденье. Когда предполагаемых покупателей задержали, пассажир предъявил удостоверение мирового судьи участка Ново-Савиновского района Казани. По информации издания, водитель оказался сотрудником МЧС, сообщает телеканал «360».

Правоохранители обнаружили на заднем сидении автомобиля сверток с 80 полиэтиленовыми пакетами. Их содержимое направили на экспертизу, чтобы установить точный вес и состав найденного вещества.

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью Верховного суда Татарстана Наталья Лосева рассказала участвовавший в инциденте мужчина больше не является мировым судьей. Однако информацией о задержании бывшего мирового судьи из-за ситуации с наркотиками Лосева не владеет.

По данным СМИ, судья планировал заработать на продаже наркотиков, чтобы покрыть долги. Источник уточнил, что пожарного на время расследования отправили в СИЗО. Однако чтобы привлечь к ответственности судью, требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей России.