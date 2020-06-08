Эксперт: Навальному следует поклониться ветерану ВОВ при встрече

«Навальный стал неуважаемым и нерукопожатным человеком», – сказал газете ВЗГЛЯД глава организации «Клуб военачальников России» Анатолий Куликов, комментируя слова блогера Алексея Навального, который назвал ветерана войны «предателем» и «позором страны» за съемку в ролике о поправках в Конституцию.

«Подобное отношение к ветерану Великой Отечественной войны независимо от того, что он сказал, – это хамство, безобразие и недопустимый факт», – сказал президент автономной некоммерческой организации «Клуб военачальников Российской Федерации» Анатолий Куликов.

По его мнению, Навальному следует публично извиниться перед ветераном Игнатом Артеменко за оскорбления. «Это человек, который защищал нашу Родину. Назвав его предателем, Навальный отнес себя к категории людей неуважаемых и нерукопожатных», – отметил эксперт.

«Ветеран ведь просто высказал свое мнение по поводу поправок к Конституции. Допускаю, что к поправкам могут быть вопросы, но в какой стране их нет? У каждого свое мнение, и Артеменко сказал то, что считает нужным. Потому Навальный может что угодно говорить в адрес своих ровесников, но ветерану он должен поклониться при встрече», – резюмировал собеседник.

Ранее блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем» из-за того, что он принял участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокурора Москвы Дениса Попова и главу СК Александра Бастрыкина проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Кроме того, в регионах России также поднялась волна возмущения словами блогера. Так, с призывом к правоохранителям дать правовую оценку действиям Навального выступили активисты в Еврейской автономной области, Костромской области, Ингушетии, Уфе, Нижнем Новгороде, Чувашии, Иркутской области.

Депутат Госдумы Андрей Красов заявил газете ВЗГЛЯД, что действия Навального неприемлемы, и свой монолог блогер должен произнести перед зеркалом: «Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран».