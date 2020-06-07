Захарова заявила о «торчащих ушах США» в шпионских скандалах в Германии

За шпионскими скандалами в Германии «торчат уши» США, которые пытаются отвести внимание от проблем в собственной стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Уши в Берлине у США торчат давно, десятилетиями уже. Причем такая, я бы сказала, серьезная заявка на влияние на Берлин по всем вопросам», – заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В пример она привела наличие американских военных, а также скандал с прослушкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«И вот это как раз было все доказано, у этого есть факты, и это признанные факты были. Их никто не опроверг. Это, безусловно, колоссальное давление по энергетическим вопросам», – заявила Захарова.

По ее словам, США стремятся «добавить во внутреннее пространство и во внешний контур так называемого «огня», который бы затмил скандалы между Вашингтоном и Берлином.

Кроме того, Захарова заявила, что США оказывают давление на Германию, требуя от Берлина изменить энергетическую политику.

Она пояснила, что Вашингтон требует от Германии отказаться о взаимовыгодного сотрудничества с Россией и переориентироваться на американские энергоносители.

В конце мая посол России в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг. Позже МИД Германии заявил, что возможные санкции в отношении России по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза.

В начале мая Spiegel написал о якобы «российской» хакерской атаке, в ходе которой в 2015 году была скопирована переписка канцлера Ангелы Меркель. В СМИ утверждалось, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск по делу о кибератаке россиянина Дмитрия Бадина.

Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Берлин также признавал отсутствие доказательств.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем ФРГ раскручивает скандалы вокруг «русских ботов».