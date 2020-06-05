Врачи попросили главу Подмосковья помочь с установкой памятника погибшим от COVID-19 медикам

Штаб Национальной ассоциации заслуженных врачей России обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с письмом о поддержке проекта установки скульптурной композиции медицинским работникам, погибшим от COVID-19, на территории Подмосковья.

В частности, в письме говорится о том, что «эпидемия новой коронавирусной инфекции, с которой сегодня столкнулся весь мир, сравнима с военными действиями, успешность которых зависит от профессионализма и самоотверженности врачей и медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы за здоровье граждан. И это обстоятельство позволяет относиться к врачам как к героям, достойным продолжателям воинских традиций своих предков», говорится в сообщении на сайте Ассоциации.

В настоящее время НАЗВР организует работу по увековечиванию памяти о медицинских работниках, «отдавших свои жизни в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, но оставшихся верными своему профессиональному долгу». В частности, Ассоциация проводит проектные изыскания для создания скульптурной композиции медицинским работникам, погибшим от COVID-19, на территории Московской области. Место установки скульптурной композиции определено в городе Красноармейск.

«История города Красноармейск неразрывно связана с событиями Великой Отечественной войны: именно в Красноармейске, на Софринском артиллерийском полигоне (в настоящее время ФКП «НИИ ГЕОДЕЗИЯ»), всего за несколько дней до начала Великой Отечественной войны в ходе испытаний нового оружия прогремел первый залп «Орудия Победы» – боевой машины реактивной артиллерии «БМ-13», – говорится в сообщении.

Перед исполнителями будущей скульптурной композиции планируется поставить задачу о создании «метафоры профессиональных и человеческих качеств, присущих российским врачам вне зависимости от исторической конъюнктуры: преданность своим пациентам, самоотверженность, профессионализм, смелость, любовь к Родине».

«Установка скульптурной композиции позволит увековечить память о всех медицинских работниках, стоящих на защите здоровья своих пациентов и нашего государства, поднять престиж врачебной профессии, сможет стать частью гражданско-патриотического воспитания молодых поколений через проведение массовых мероприятий патриотической направленности, создаст основу появления новых традиций в городе Красноармейск и Московской области в целом», – говорится в сообщении Ассоциации.

При этом в НАЗВР отметили необходимость реабилитации медиков после окончания «первой волны» коронавируса для подготовки ко «второй волне» инфекции. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в сентябре миру нужно готовиться ко «второй волне» эпидемии коронавируса, когда наступит пора сезонного гриппа. Это же мнение высказала и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Задача государства и научного сообщества – обеспечить поддержку в организации реабилитации и ресоциализации медицинских работников», – заявил эксперт НАЗВР Юрий Оболонский.

Он подчеркнул, что «и обществу, и власти, и системе здравоохранения нужно готовиться к новому бою». Перенесшие «первую волну» и пациенты, и медицинские работники сильно изменились и нуждаются во всесторонней реабилитации, констатировал Оболонский.

«Есть пациенты, которые переболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, перенесшие реанимацию и ИВЛ. Но есть и те, кто каждый день спасает жизни пациентов, работая по 18 часов в день в труднейших условиях и живя на работе, – медицинские работники. Мы безмерно благодарны им за этот подвиг, но у каждого подвига есть своя цена – личное здоровье. Мы знаем, что эпидемия унесла многие жизни врачей, среднего и младшего медицинского персонала. А если вирус врача не коснулся, то работа в таких условиях не проходит без последствий: психологические проблемы, профессиональное выгорание, соматические проблемы и расстройства уже сейчас наблюдаются у 40% медиков, работающих в «красной зоне», – подчеркнул Оболонский.

По его словам, одними из самых тяжелых моментов в работе врачей, среднего и младшего медицинского персонала являются «высококонтагиозность новой коронавирусной инфекции, отсутствие специфического патогенетического лечения, необходимость ношения защитной спецодежды, краткосрочная переквалификация и принятие на себя профессиональных рисков в каждом индивидуальном случае лечения, напряженный график работы».

В этой связи эксперты Национальной ассоциации заслуженных врачей призвали организовать для врачей, среднего и младшего медицинского персонала возможность прохождения медико-психологической реабилитации для предотвращения и лечения постстрессовых соматических и психологических нарушений, а также проведение с данной категорией лиц мероприятий по их ресоциализации в обычную жизнь.

«Для этого предлагается организовать мероприятия по обеспечению медико-психологической реабилитации по территориальному принципу (в краевых, областных, республиканских санаторно-курортных учреждениях). Задача общества – восстановить здоровье, работоспособность и мотивацию к жизни медиков, которые были утрачены за эти месяцы тяжелейшей работы и самоотдачи», – говорится в обращении Оболонского.

«Важным вопросом является и оказание юридической поддержки медицинским работникам, которые в обстановке эпидемии работают в условиях правовой неопределенности. Эта задача непростая, но посильная, необходимая для подготовки ко «второй волне» эпидемии», – подчеркнул он.

По его словам, реабилитационная программа «должна быть направлена на восстановление функционального состояния и профессиональной работоспособности, сниженной в связи с состоянием перенапряжения».

Специалисты Ассоциации также считают необходимым организовать рабочую группу и использовать экспертную площадку НАЗВР для консолидации усилий экспертного медицинского сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций для создания программ реабилитации врачей и медицинских работников.

«В этой работе важно использовать опыт военных медиков и психологов, их методические наработки в купировании ПТСР, психосоматических расстройств, наработки клинических психологов, медицинских школ, телемедицины», – отметил Оболонский.

«Государство и общество обязаны создать условия для восстановления и реабилитации медицинских работников, чтобы «вторую волну» пандемии мы могли встретить достойно, так как работа клиник, даже с высококлассным оборудованием, без врачей невозможна», – заключил эксперт.