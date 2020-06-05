При стрельбе в Алабаме погибли семь человек

В округе Морган (штат Алабама) в результате стрельбы погибли семь человек.

В полицию поступило сообщение о звуках выстрелов, на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские обнаружили тела семи погибших. О подозреваемых пока нет данных, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным СМИ, на данный момент угрозы на месте ЧП нет.

Напомним, в американских городах начались протесты и погромы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в США.