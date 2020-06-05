Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений по коронавирусу

Самый острый период ограничений по коронавирусу в Москве миновал, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы последовательно открываем отрасли экономики, и сейчас перед нами стоит задача не только купировать проблемы вынужденного приостановления деятельности, но и оперативно вернуться к экономическому росту. Хочу подчеркнуть, что самый острый период ограничений позади», – отметил Ефимов, передает РИА «Новости».

По его словам, на неделе с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые показал рост более 10% и составил 6 млрд рублей, или плюс 10,2% к предыдущей неделе. Из них 2,7 млрд, или плюс 11,2% к предыдущей неделе составил оборот предприятий продовольственной торговли, и 3,3 млрд – 9,4% к предыдущей неделе – непродовольственная.

Кроме того, по словам Ефимова, открытие торговли в Москве позволило удвоить темпы восстановления экономики. «Большинство отраслей из списка наиболее пострадавших на прошлой неделей показали двузначный рост среднесуточного оборота: розничная и оптовая торговля – 17,3%; общественное питание – 16,8%; гостиничный бизнес – 30,2%; стоматология – 11%, бытовые услуги – 32%», – сообщил он.

Ефимова заявил, что наиболее показательным фактором является рост среднесуточного оборота предприятий малого и среднего бизнеса, который составил 11% по сравнению с предыдущей неделей, или 4,1 млрд рублей.

«Хочу подчеркнуть, что все четыре пакета антикризисных мер, принятые правительством Москвы, основаны на тех предложениях, которые поступили к нам от бизнеса – через отраслевые органы исполнительной власти, бизнес-объединения, институт уполномоченного по правам предпринимателей и наш Центр поддержки экономики. Именно поэтому меры поддержки демонстрируют свою эффективность», – отметил вице-мэр.

Он добавил, что, например, предложение снизить ставку НДС для рестораторов внесла Деловая Россия – и сейчас власти Москвы обратились с этим предложением в правительство России. «Значительную часть инструментов поддержки экономики включает федеральный план действий по восстановлению экономики, мы принимали активное участие в его разработке и благодарны федеральному правительству за открытую и конструктивную позицию. В свою очередь, правительство Москвы также утвердило собственный план возвращения к экономическому росту, который полностью синхронизирован с федеральным и дополняет его в части региональных полномочий», – добавил Ефимов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля. Больницы в Москве начнут работать в обычном режиме и оказывать плановую помощь через две-три недели.