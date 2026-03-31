У ВМС США насчитали ракет Tomahawk на три с половиной месяца
Американские военно-морские силы (ВМС) рискуют исчерпать весь свой запас крылатых ракет Tomahawk уже через несколько месяцев при нынешних темпах ударов по Ирану, следует из анализа бюджетных документов.
С конца февраля, когда началась операция против Израиля, ВМС США израсходовали более 850 таких ракет, передают РИА «Новости».
Согласно американским бюджетным данным, целевой запас Tomahawk для ВМС США составляет 3 тыс. 992 единицы, и оставшегося количества хватит примерно на 3,7 месяца при нынешней интенсивности применения.
Из документов также следует, что с 2019 года США поддерживают боекомплект Tomahawk за счет регулярной ресертификации и модернизации ракет: старые изделия обновляют, продлевая срок службы. Ежегодно таким образом модернизируется около 250 ракет, а общий объем закупок с начала производства достиг 9 тыс. 240 единиц.
Напомним, американские военные за четыре недели кампании против Ирана использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, почти полностью исчерпав региональные запасы.
Источники сообщали об обеспокоенности Пентагона быстрым расходованием ракет Tomahawk и ограниченными объемами их производства.