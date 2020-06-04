Охранник ранил ножом 39 человек в детсаду в Китае

В китайской провинции Гуанси мужчина совершил нападение на детский сад, ранив по меньшей мере 39 человек, сообщают местные власти.

Нападавший ранил 37 детей и двоих взрослых, в том числе директора учреждения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Associated Press.

В настоящее время мужчина задержан, выясняются мотивы нападения.

Местные СМИ сообщают, что подозреваемый является школьным охранником.

Напомним, в сентябре 2019 года восемь школьников скончались после нападения на начальную школу города Эньши в центральной китайской провинции Хубэй. До этого, в апреле, мужчина с ножом совершил нападение на учащихся начальной школы в уезде Нинъюань провинции Хунань, два человека погибли.