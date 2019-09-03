При нападении на школу в Китае погибли восемь детей

Восемь школьников скончались после нападения на начальную школу города Эньши в центральной китайской провинции Хубэй, рассказали в местной полиции.

Нападение произошло в понедельник около 08.00 (03.00 мск) в начальной школе «Чаоянпо». Пострадали 10 школьников, нападавший 40-летний местный житель был задержан полицией. Все пострадавшие дети были срочно госпитализированы, врачи спасли только двоих передает РИА «Новости».

Характер нападения в полиции не раскрывают. Не сообщается также, было ли у мужчины оружие.

Местные СМИ сообщают, что мужчина не женат и ранее был судим за покушение на убийство.

Напомним, в апреле мужчина с ножом совершил нападение на учащихся начальной школы в Китае. В результате нападения два человека погибли, еще два пострадали.