Тест губернатора Курской области на коронавирус оказался отрицательным

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Сдал тест на коронавирус как контакт первого уровня – анализ отрицательный. Он не дает стопроцентный результат, так что на всякий случай все свои встречи и поездки я сейчас ограничил. Чувствую себя отлично, продолжаю работать», – сообщил Старовойт в видеообращении во «Вконтакте».

Ранее коронавирус был выявлен у первого заместителя губернатора Станислава Набоко. После этого тест сдал Роман Старовойт.

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что члены Совета Федерации прошли тестирование на коронавирус, все тесты показали отрицательный результат.

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