Собранные для цифровых пропусков персональные данные россиян удалены

Собранные для пропусков в режиме самоизоляции персональные данные россиян удалили в регионах, где отменили пропускной режим, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Мы все удалили», – сказал Шадаев, передает РИА «Новости».

В апреле Минкомсвязь выпустила приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», с помощью него россияне заполняли анкеты для получения пропусков на выход из дома в формате QR-кода. Приложение работало на территории регионов, в Москве было реализовано собственное решение.

Напомним, в мае Шадаев обещал, что все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков в регионах России, будут удалены из государственных систем после ослабления пропускного режима.

В апреле в Сети были найдены 37 мошеннических сайтов, Telegram-каналов и Instagram-аккаунтов по продаже поддельных пропусков на период самоизоляции. Жителей столицы предупредили, что предложения в соцсетях оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве являются мошенничеством.