Соратникам Зеленского угрожают за пересмотр отношения к России

Если депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» станут системно выступать за «другой взгляд» на отношения с российской стороной, то они могут быть исключены из нее, заявил замглавы фракции в Верховной раде Александр Корниенко.

Корниенко в интервью изданию «Сегодня» ответил на вопрос о факторах, влияющих на исключение из партии.

«Ну, я думаю, так вопрос может подниматься в исключительных случаях. Когда совсем уж расходятся мировоззренческие позиции. Даже примеры не хочу приводить. Но сугубо гипотетически: если какие-то наши депутаты начнут системно выступать за другой взгляд на отношения с государством-агрессором», – сказал он.

Политик отметил, что во фракции есть договоренность о поддержке тех вопросов, по которым есть внутреннее большинство голосов.

«У нас есть внутрифракционная договоренность, что мы стараемся поддерживать те вопросы, которые поддерживает большинство фракции – 70% и больше. Понятно, что есть депутаты, которые имеют свое отдельное мнение по тем или иным вопросам, они всегда с ним останутся. Это нормальный процесс», – уточнил Корниенко.

Ранее сообщалось, что на Украине сократилось число доверяющих главе государства Владимиру Зеленскому жителей страны.

Украинский депутат Вадим Рабинович заявлял, что страна близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский может оказаться последним президентом.