Космонавт дал совет по восстановлению физической формы и работоспособности после самоизоляции

Из самоизоляции человек может выйти гораздо более сильным, чем был до нее. Об этом сказал летчик-космонавт Сергей Рязанский в ходе вебинара «Преодоление ограничения активности» во время распространения коронавируса. Он дал ряд советов, как справиться с эмоциональным выгоранием, набрать хорошую физическую форму и работоспособность.

«Из этой ситуации можно выйти гораздо более сильными, чем мы были до. Мы приобретем новые хорошие привычки и начнем радоваться в жизни маленьким приятным вещам, которых не замечали», – считает Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский, который провел в космосе 305 суток. В среду он стал участником вебинара «Преодоление ограничения активности», организованным по инициативе департамента здравоохранения Москвы и научно-практического Центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Тех, кто сейчас вынужден проводить много времени в квартире, космонавт призвал регулярно заниматься спортом. «Даже в замкнутом объеме выполнение самых элементарных упражнений, хотя бы в минимальном объеме позволяет поддерживать себя в форме. Это на самом деле должно войти в привычку, даже когда пандемия закончится. Вы увидите, как на глазах становитесь эффективнее, энергичнее, позитивнее», – уверен Рязанский.

Он также отметил важность распорядка дня. «Многие сейчас не могут заставить себя работать, потому что дом изначально создан для того, чтобы отдыхать, общаться с семьей, любимыми. Не у всех есть отдельный рабочий кабинет. Поэтому важно составлять для себя график и соблюдать его, и не пользоваться соблазном спать до полудня, раз есть возможность не ездить на работу», – заметил космонавт.

Он подчеркнул, что у многих сидящих по домам горожан сегодня возникает эмоциональное выгорание – из-за отсутствия личного общения с друзьями и коллегами, в итоге человек становится более конфликтным, теряется интерес к привычным вещам. «Сейчас лучшее средство для поддержки людей – это надежные коммуникации. Не стесняйтесь позвонить своим родным, своим друзьям, поговорите с ними. Тяжело всем», – признал Рязанский, посоветовав, например, завести традицию ежедневно ужинать всей семьей.

Космонавт отметил, что у некоторых людей также возникает «сенсорная депривация», которая выражается в гиперэмоциональности. «Какая-нибудь маленькая шутка, которая в нормальных условиях вызовет у нас максимум улыбку, обернется теперь пятью минутами гомерического хохота... То есть мы реагируем преувеличенно», – пояснил Рязанский.

В таком режиме может также усилится и раздражительность по отношению к своим домочадцам. «В первую очередь, если что-то заводит, надо уметь ругаться по-доброму, – посоветовал космонавт. – Переполняют эмоции, очень хочется высказать все, что думаешь о человеке? Надо заткнуться и уйти в сторону, успокоиться, подумать, найти правильную аргументацию, вернуться обратно и попробовать договориться».



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