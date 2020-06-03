В Москве впервые с апреля зафиксировано меньше 2 тыс. заражений коронавирусом за сутки

За последние сутки в российской столице зафиксированы 1842 новых случая заражения коронавирусом, таким образом число заболевших за сутки оказалось ниже 2 тыс. впервые с 23 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Суточный рост в столице составил рекордно низкие 1% против 1,2% днем ранее. Число выписанных за день почти в два раза превысило число новых заразившихся, передает ТАСС.

Кроме того, коэффициент распространения коронавируса в России в среду снизился на 0,02 – до 1,04. В Москве этот показатель зафиксирован на уровне 1,01, за сутки он опустился на 0,01.

Среди десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы держится в пяти субъектах РФ. Это Подмосковье (0,96), Санкт-Петербург (0,99), Дагестан (0,95), Калужская область (0,92) и Красноярский край (0,95).

В то же время число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 536, при этом выздоровели 8 972 пациента. Таким образом, второй день подряд число вылечившихся превышает число выявленных случаев заражения. Суточный рост числа инфицированных в стране снизился с 2,1% до рекордно низких 2%.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 8536 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 432 тыс. случаев заболевания.