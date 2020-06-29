Федеральные власти США получили право возобновить смертные казни

Верховный суд США отказался пересматривать решение апелляционной инстанции, согласно которой суд низшей инстанции приостановил проведение смертных приговоров на федеральном уровне.

Суд округа Колумбия отменил заявления об апелляции заключенных. Три казни должны быть проведены в июле этого года, передает РИА «Новости».

В июле 2019 года минюст США объявил, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после 20 лет перерыва. Одновременно генеральный прокурор США Уильям Барр поручил составить план приведения в исполнение смертной казни для пятерых заключенных, совершивших особо тяжкие преступления – убийства, истязания и изнасилования, в том числе детей и престарелых.

Газета ВЗГЛЯД писала, в каких странах применяют смертную казнь, отметив, что во многих банальной инъекцией в основном дело не ограничивается.