Число случаев коронавируса в мире превысило 10 млн

Коронавирус выявили у более чем 10 млн жителей планеты, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, число случаев заражения достигло 10 млн 1 тыс. 527. Умерли 499 тыс. 24 человека. Выздоровевших – 5 млн 65 тыс. 869, передает РИА «Новости».

За последние сутки в России выявлен 6791 случай коронавируса. На протяжении трех дней подряд прирост новых случаев ниже семи тысяч.

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