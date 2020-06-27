Лидер «Российского союза молодежи» поделился впечатлениями о ходе голосования по поправкам к Конституции

В нас вселяется надежда, что после принятия поправок к Конституции возникнут большие шансы на появление федерального закона о молодежной политике, сказал газете ВЗГЛЯД лидер «Российского союза молодежи» Павел Красноруцкий, который в субботу проголосовал на участке в своей бывшей школе в Люберецком районе Подмосковья.

«Я проголосовал утром, примерно в половине девятого. На участке уже все было готово к голосованию. При входе находится дезинфицирующий коврик, также выдавались защитные маски и перчатки, одноразовые ручки. На полу – разметка социальной дистанции», – рассказал председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий.

В целях безопасности нельзя было передавать свой паспорт работнику участка для сверки данных, можно было показать документ из своих рук. «Затем мне выдали бюллетень и я проголосовал. Не могу сказать, что на участке была высокая активность. Наверное, сказывалось начало выходного дня. Но в урне уже лежал бюллетень, кто-то успел проголосовать до меня», – отметил Красноруцкий.

Лидер «Российского союза молодежи» проголосовал на участке на территории родной школы №14 в поселке Томилино Люберецкого района Подмосковья. Раньше эта школа носила имя советского летчика, Героя Советского Союза Анатолия Александровича Лапса, который погиб в годы Великой Отечественной войны. «Сейчас по каким-то причинам моя бывшая школа не носит имя Лапса. Я приложу все усилия, чтобы она вернула себе имя Героя Советского Союза», – пообещал Красноруцкий.

Собеседник отметил, что вносимые в Конституцию поправки в большей степени направлены на будущее страны. «В Конституцию вносится много закрепляющих поправок. В частности, закрепляется понятие о молодежной политике. Мы долгие годы бьемся, чтобы у нас появился федеральный закон о молодежной политике. Закона нет до сих пор. И в нас вселяется надежда, что после принятия поправок к Конституции появляются большие шансы на принятие этого закона, который мы сейчас активно разрабатываем. Этот закон позволит систематизировать взаимодействие между федеральными и региональными органами исполнительной власти по работе с молодежью», – считает председатель «Российского союза молодежи».

Также Красноруцкий приветствовал поправки, которые закрепляют поддержку волонтерских организаций. «Любая некоммерческая организация работает на принципе добровольчества и волонтерства. В случае принятия новой Конституции мы можем претендовать на то, что работа государства с НКО будет выстроена более системно», – уверен Красноруцкий.

Предложенные изменения в ч. 1 ст. 114 Конституции РФ закрепляют государственные гарантии для НКО. Эта статья регулирует деятельность правительства. В случае принятия поправок кабинет министров будет обязан обеспечивать проведение в России единой социально ориентированной государственной политики.

Упоминание о молодежной политике вносится в ст. 72. В ней будет говорится о том, что молодежная политика является предметом совместного ведения федерального уровня власти и региональной власти наряду с образованием, культурой, здравоохранением и воспитанием.

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