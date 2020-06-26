Палата представителей США проголосовала за появление нового штата

Палата представителей Конгресса США поддержала предоставление столице страны Вашингтону статуса штата, сообщают информационные агентства.

Сейчас Вашингтон является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов, у него нет полноценных представителей в Конгрессе. Делегат в Палате представителей не имеет голоса на пленарных заседаниях, ему разрешено голосовать только по процедурным вопросам и на уровне комитетов. В Сенате представителей у Вашингтона нет.

Палату представителей США контролируют демократы. За предоставление столице статуса штата выступили 232 конгрессмена. 180 членов Палаты представителей проголосовали против, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.

В Сенате, который контролируют республиканцы, проект закона, скорее всего, не поддержат. Белый дом тоже против превращения Вашингтона в новый штат.

Демократы указывают, что у жителей столицы нет представителей в федеральном Конгрессе. По их мнению, округ Колумбия должен стать 51-м штатом, передает ТАСС.

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью контролируется демократами и только «очень глупые республиканцы» поддержат наделение столицы статусом штата.

Нынешний статус позволяет президенту при чрезвычайных ситуациях брать под контроль столичную полицию.

Напомним, спор о статусе столицы возобновился после протестов и погромов в США, а также связанного с этим обсуждения действий сил правопорядка.