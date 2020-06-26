Калягина возмутил термин «преступная группировка» в приговоре Серебренникову

Руководитель Союза театральных деятелей Александр Калягин заявил, что преступной группировки, о которой шла речь в приговоре режиссеру Кириллу Серебренникову, никогда не существовало.

Калягин сообщил, что следил за ходом дела, и его порадовало, что никого из фигурантов дела не лишили свободы, передает «Интерфакс».

Вместе с тем он возмутился термину «преступная группировка», который прозвучал в приговоре.

«Какая это преступная группа? Убежден, что Кирилл занимался творчеством, и, прежде всего, хотел успешно воплотить свои идеи, реализовать проект «Платформа», продвинуть инновационное искусство. Даже допускаю, что могли быть какие-то финансовые нарушения, но цель у этих людей была не обогатиться», – заявил глава Союза.

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам условно. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

Сам Серебренников заявил, что недоволен решением суда. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда. Вместе с тем коллеги режиссера обрадовались, что его не лишили свободы.

В 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.