Саратовский избирком разоблачил фейк о якобы голосовании за сотрудницу МФЦ

Избирательная комиссия Саратовской области заявила, что сообщения СМИ о коллегах сотрудницы МФЦ, якобы проголосовавших за нее, не соответствуют действительности.

Заместитель председателя ведомства Татьяна Комольцева сообщила, что комиссия тщательно изучила аудиозапись, которая предоставлялась в СМИ в качестве доказательства, передает «Регион 64».

«Запись вообще не относится к нашему региону. Вызывает большие сомнения ее достоверность, так как там не звучат конкретные лица», – подчеркнула она.

По ее мнению, с помощью подобных провокаций целенаправленно создается впечатление, что в регионе имели место быть подобные нарушения.

«Хочется также отметить, что по этому поводу жалоб в избирательную комиссию не поступало», – добавила Комольцева.

Она обратила внимание, что ведомство всегда тщательно следит за медийным пространством, и прокомментировала еще несколько жалоб, озвученных в прессе. Так, публиковалась информация об участке № 194, где якобы не опломбирована урна. Она подчеркнула, что, согласно всем требованиям, сосуд был опломбирован печатью избиркома. В их распоряжении есть фотографии, подтверждающие это.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что ежедневная выверка баз данных голосования по изменениям Конституции России исключает нарушения, а сама система голосования устроена надежна.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД