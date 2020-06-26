Собянин заявил о надежности электронной системы голосования

Ежедневная выверка баз данных голосования по изменениям Конституции России исключает нарушения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы ввели системную работу по выверке всех баз данных: электронных, циковские, уиков и так далее. И эту работу проводим в постоянном режиме, ежедневно и еще потом по итогам, перед 1 июля, полная выверка данных. Это исключает всякие провокации, попытки задвоения голосов. Система работает таким образом, чтобы отсекать любое нарушение. Особенно, если это нарушение сделано умышлено», – сказал Собянин в эфире «России 24», передает агентство «Москва».

Также мэр добавил, что в целом система голосования по поправкам в Конституцию достаточно надежная и удобная.

Он отметил, что комиссии вручную сверяют списки тех, кто принял участие в онлайн-голосовании по внесению изменению в Конституцию.

«Комиссии вручную все сверяют, кто проголосовал в электронном виде, кто так (на участке). Таким образом, забиваются все базы данных. Мы хотели это сделать только 30 июня первоначально – по предложению наблюдателей и Общественной палаты мы делаем ежедневно такую работу. Просто ежедневно сверяем и вычищаем», – сказал Собянин.

По его словам, при малейшем подозрении, участники голосования информируются о технических погрешностях, им советуют прийти и проголосовать на участке. «Но это небольшой процент. Огромное количество людей удобно и комфортно проголосовали к этому времени», – добавил мэр.

Глава города отметил, что порядка 560 тыс. человек воспользовались электронным способом голосования.

«Москвичи голосуют очень активно. Из миллиона записывавшихся на [электронное] голосование, по-моему, 560 тыс. человек. Цифра постоянно меняется, но это очень большая активность. Мы не ожидали такой динамики голосования», – сказал Собянин.

Также градоначальник пообещал наказывать за принуждение к участию в общероссийском голосовании.

«Это моя принципиальная позиция: люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. А кто будет принуждать, будем бить по рукам», – сказал мэр.

В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что на сегодняшний день в ЦИК не поступило ни одной жалобы на такое нарушение. «Когда много было фейков, когда пошли какие-то жалобы, что якобы кого-то принуждают к голосованию, и мощный окрик Сергея Семеновича, что это категорически запрещается, дал свой результат. Сейчас у нас нет по этому поводу ни одной жалобы из Москвы», – уточнила она.

Собянин добавил, что систему электронного голосования по поправкам к конституции в Москве сделали более мощной.

«С учетом прошлых выборов мы сделали эту систему более мощной, хотя у нас и другие объемы для голосования, количество людей, которые записались, плюс к этому присоединилась Нижегородская область, это тоже дополнительные технические сложности, запись через федеральный портал Госуслуги – этого тоже не было. И в прошлый раз были нюансы, когда человек вывел на свой смартфон бюллетень, если за 15 минут не успевал по какой-то причине, то бюллетень исчезал, поэтому мы сделали опцию, при которой бюллетень будет висеть столько, сколько его смартфон будет включен», – цитирует мэра столицы РИА «Новости».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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