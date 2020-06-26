В Музее современной истории России назвали значимые поправки к Конституции

«Для меня важна поправка относительно исторической памяти. Важно, чтобы через десятилетия у наших внуков не возникли сомнения, за что воевали их прадеды», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Музея современной истории России Ирина Великанова, говоря о личной мотивации принять участие в предстоящем голосовании по поправкам к Конституции.

«Это Конституция моей страны, а я – ее гражданин. Гражданский долг каждого человека – выразить свое отношение к поправкам, которые предложены на голосование. Они касаются каждого», – убеждена директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

«Россия 30 лет назад и Россия сегодня – это две разные страны. Многое изменилось и в плане укрепления нашего суверенитета, и развития культуры, и отношения к семье, детям. Позитивные изменения, которые мы наблюдали в гуманитарных сферах, нуждаются в закреплении в основном законе», – отметила она.

По словам Великановой, культура без поддержки государства жить не может. «Культура и язык – это основа нашей национальной идентичности. Поэтому для меня особенно важны поправки, связанные с сохранением культуры и обеспечением ее защиты государством», – подчеркнула собеседница.

«Также для меня, как для человека, который занимается популяризацией достоверного исторического знания, важна поправка относительно исторической памяти. Важно, чтобы мы сохранили для будущих поколений трепетное отношение к Победе советского народа в Великой Отечественной войне», – сказала директор музея.

«Сейчас предпринимаются попытки пересмотреть и причины Второй мировой войны, и роль советского солдата в освобождении Европы от нацизма. Необходимо этому активно противостоять, чтобы через десятилетия у наших внуков не возникли сомнения, за что воевали их прадеды», – подчеркнула Великанова.

В то же время собеседница отметила организацию процедуры голосования, которая отлажена таким образом, чтобы люди безопасно чувствовали себя на избирательных участках. «И еще хорошо, что у жителей Москвы и Нижегородской области есть возможно проголосовать в дистанционном формате. Я сегодня буду голосовать именно так», – заключила Великанова.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8:00 до 16:00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.