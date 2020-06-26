В ЦКПЗ не исключили коронавирус у 20 млн жителей США

В США число жителей с коронавирусом может превышать 20 млн человек, сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

Редфилд заявил, что «по точным подсчетам», сейчас «на каждый зарегистрированный случай приходятся еще десять случаев», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Анализы крови на антитела показали, что «на каждый подтвержденный случай десять человек имеют антитела». При этом 92–95% жителей все еще восприимчивы к вирусу.

Глава ведомства не считает, что пришла вторая волна пандемии, США все еще «находятся на первой», которая «принимает различные формы».

В ЦКПЗ подтвердили, что беременные сталкиваются с более высоким риском тяжелого течения болезни. Напомним, в США вновь резко обострилась ситуация с коронавирусом. За последние две недели почти половина штатов фиксирует резкий рост заболеваемости.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США количество зарегистрированных случаев коронавируса достигло почти 2,4 млн, а количество летальных исходов – почти 122 тыс.

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