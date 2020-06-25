Канделаки рассказала о драке с Саакашвили из-за попытки ее «подхаррасить»

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, что до нее сексуально домогался бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Канделаки в шоу «Подруги» на YouTube заявила, что Саакашвили пытался домогаться до нее «в зрелом возрасте».

«У меня есть классическая история, ну прямо классика классикой, ну, когда меня попытался домогаться Саакашвили. Вот уже как бы в зрелом возрасте. Там дошло до драки. Я не знаю, может быть, это мой характер, это мой темперамент. Я сказала: «Поставь меня на место, будь ты проклят, и я уверена, что нога ни одного грузина не ступит на твою могилу», – рассказала об инциденте ведущая.

По ее словам, в стране есть обычай хоронить великих правителей на территории кафедрального храма Светицховели в городе Мцхета. Самой большой честью считается, что люди после смерти будут ходить по их праху.

Она пояснила, что после инцидента ее много лет не пускали в Грузию, это было по решению Саакашвили, уверена телеведущая.

«Он попытался меня подхаррасить», – предположила Канделаки.

Бывшая сотрудница Сената США Тара Рид обвинила экс-вице-президента Джозефа Байдена в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства политика ее уволили.