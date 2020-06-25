В России раскритиковали условия сохранения секретности переговоров с США

Россия после публикаций информации с закрытых встреч теперь не может быть уверена в том, что конфиденциальные переговоры с США не станут достоянием общественности, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Теперь возникает такая ловушка: мы не можем быть уверены, что какие-то обсуждения, деликатные, конфиденциальные или же доверительные, по каким-то причинам вдруг не станут достоянием гласности. Мы видели публикации Wikileaks, видели расследование Мюллера и обнародование стенограмм систем наружного наблюдения разного рода, теперь воспоминания Болтона», – передает ТАСС слова Рябкова.

Кроме того, он отметил, что позиции России и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, которые прошли в Вене 22 июня, принципиально разошлись.

«У нас есть собственная повестка дня по контролю над вооружениями, которая в значительной мере не совпадает с американской. Если говорить обобщенно, то характер дискуссий в Вене, наверное, не может быть описан термином, что мы говорили «мимо друг друга». Это не так. Мы слушали, взаимно реагировали на ту или иную подачу, тот или иной посыл, но по фундаментальным вопросам позиции не сблизились», – уточнил он.

Напомним, на прошлой неделе Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате в понедельник представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Также спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

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