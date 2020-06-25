Европа впервые приняла научные данные от российского космического аппарата

Российские и европейские специалисты впервые в истории провели совместную работу по приему данных от астрофизической обсерватории, которая создает карту рентгеновских источников, расположенных в нашей галактике и за ее пределами, сообщили в Роскомосе.

«Весной этого года российские наземные станции, обычно используемые для связи со «Спектром-РГ», находились в неблагоприятном для приема сигналов расположении из-за их географических координат. На выручку пришли эксперты Сети наземных станций ESA под названием ESTRACK. Это первый случай, когда наземные станции ESA принимали научные данные с российского космического аппарата», – отмечается на сайте корпорации.

Уточняется, что данные с космической обсерватории «Спектр-РГ» отслеживались с помощью трех 35-метровых параболических антенн, расположенных в Австралии, Испании и Аргентине, ученые провели 16 сеансов связи и приняли 6,5 Гб данных.

«Это успешное сотрудничество показало, что Роскосмос и ESA могут использовать свои технологии для общей работы, наглядно демонстрируя функциональную совместимость космических агентств», – подчеркнуто в заявлении.

Кроме того, в этом году планируется провести еще одну подобную демонстрацию технологий, в ходе которой российская наземная станция будет одновременно принимать научные данные от двух аппаратов, работающих на орбите Марса: миссии ESA Mars Express и орбитального аппарата Trace Gas Orbiter, совместного проекта Роскосмоса и ESA – ExoMars.

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что космическая обсерватория «Спектр-РГ» будет использоваться в качестве навигатора для аппаратов российской лунной программы, а также для миссий в дальнем космосе.

Кроме того, в Институте космических исследований сообщили, что российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полете в дальнем космосе.

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