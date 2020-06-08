Новую систему навигации для полетов в дальнем космосе начали разрабатывать в России

Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полете в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

«В ИКИ РАН совместно с НПО Лавочкина и Баллистическим центром Института прикладной математики РАН началась разработка системы рентгеновской навигации – автономной системы навигации космических аппаратов по сигналам рентгеновских пульсаров», – передает РИА «Новости» сообщение ИКИ.

Отмечается, что пульсары – это быстровращающиеся нейтронные звезды, которые посылают в космос короткие, длительностью миллисекунды или десятки миллисекунд, периодические импульсы рентгеновского излучения.

«Фактически, пульсары являются природными «маяками» Вселенной, которые позволяют создать абсолютную систему навигации космических аппаратов», – отмечается в сообщении.

ИКИ сообщил, что возможность космической навигации по рентгеновским пульсарам исследует телескоп ART-XC российской космической астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», которая была запущена в космос в июле 2019 года.

Цель «Спектра-РГ» – составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что космическая обсерватория «Спектр-РГ» будет использоваться в качестве навигатора для аппаратов российской лунной программы, а также для миссий в дальнем космосе.

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