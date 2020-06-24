Певица Алена Кравец заявила о преследовании из-за смерти Норкиной

Певица Алена Кравец сообщила о поступающих угрозах после того, как она озвучила версию о якобы самоубийстве радиоведущей Юлии Норкиной.

Недавно Кравец написала в соцсетях, что есть несколько версий смерти Юлии Норкиной и по одной из них телеведущая якобы самостоятельно свела счеты с жизнью из-за семейных проблем.

«Когда я озвучила эту услышанную мною версию, меня просто затравили в социальных сетях», – пожаловалась Кравец в интервью изданию «Собеседник».

По ее словам, ей стали приходить «гадкие сообщениях в соцсетях», кроме этого она получила несколько СМС с угрозами. В одном из сообщений было написано: «Закрой свой рот, иначе тебе не поздоровится!» – утверждает Кравец.

Певица также рассказала, что прекрасно знала Юлию Норкину, они дружили и хорошо общались.

«Незадолго до трагического дня в своей жизни она меня приглашала на свой эфир на радио, который вела. Теперь на него прийти так и не получится», – добавила Кравец.

5 июня журналист и телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей супруги Юлии Норкиной. Позже друг семьи Юлии Норкиной назвал причину смерти радиоведущей.