Умерла радиоведущая Юлия Норкина

Умерла теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина.

Об этом в соцсетях сообщил ее супруг, журналист и телеведущий Андрей Норкин.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей», – написал он в Instagram.

О причинах смерти не сообщается.

Прощание пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Юлия Норкина родилась в 1967 году. У нее остались четверо детей. Вместе с мужем она вела на радио «Комсомольская правда» программы «120 минут», «Простыми словами». Последний эфир Норкина провела 26 апреля.